Die Vorhersage:

In der Westhälfte und im Südwesten bewölkt mit abklingendem Regen. Im Osten heiter. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen in der Osthälfte und im Südosten nachlassende Niederschläge und auflockernde Bewölkung. Sonst nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen von 10 Grad an der See bis 20 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd oder stark bewölkt. Von Westen her Regen. 10 bis 20 Grad.

