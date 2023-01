Im Westen Niederschläge, im Osten trocken (Armin Weigel/dpa/picture alliance)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden wechselnd bewölkt mit heiteren Abschnitten, an der See einzelne Niederschläge, teils gewittrig. In der Mitte und im Süden bewölkt und zeitweise leichter Schneefall. 0 bis 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.