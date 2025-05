Wetter

Im Westen oft sonnig, im Osten bewölkt

Das Wetter: Im Westen neben lockeren Wolken erneut viel Sonne. Im Osten sowie an den Alpen etwas stärkere Quellbewölkung. Einzelne Schauer möglich. Höchstwerte 17 bis 21, im Osten bis 14 Grad. Morgen in der Westhälfte locker bewölkt oder sonnig, in der Osthälfte wechselnd wolkig und gebietsweise Schauer. 15 bis 22 Grad.