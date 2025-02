Wetter

Im Westen Regen, im Osten Aufheiterungen

Der Wetterbericht, die Lage: An der Südflanke eines umfangreichen Hochdruckgebiets über Russland und Skandinavien strömt kalte Festlandsluft in den Norden und Osten Deutschlands. Der Westen und Südwesten gelangt dagegen in den Einflussbereich eines Tiefs über Frankreich.