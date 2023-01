Wetter

Im Westen Regen, im Osten heiter, 7 bis 13 Grad

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. 6 bis 0 Grad. Am Tage bedeckt, von Westen her aufkommender Regen. Im Osten und Südosten teils heiter und meist trocken. Temperaturen 7 bis 13 Grad.

14.01.2023