Die Vorhersage:

Im Westen und Süden bewölkt mit Regen. Im Osten sowie in Teilen Bayerns heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Norden und Osten nachlassende Niederschläge und auflockernde Bewölkung. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter oder sonnig. Temperaturen von 10 Grad an der See bis 21 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd, teils auch stark bewölkt. Im Nordwesten und Westen Regen. 10 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.