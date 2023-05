Wetter

Im Westen Regen, im Osten Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Russland fließt trockene Kontinentalluft in den Osten. Vom Nordwesten bis in den Südosten ist ein kräftiger atlantischer Tiefausläufer mit deutlich feuchteren Luftmassen wirksam.

10.05.2023