Wetter

Im Westen Regen, im Osten sonnige Abschnitte

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, im Osten und Südosten zunächst noch sonnig. Von Westen her Regen, im Tagesverlauf schauerartig verstärkt. Höchstwerte von 10 Grad an der Küste bis 20 Grad in der Lausitz. Morgen stark bewölkt mit Schauern. Im Tagesverlauf von Nordwesten und Westen her zunehmend aufgelockert bewölkt. Temperaturen 9 bis 16 Grad.