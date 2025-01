Wetter

Im Westen Regen, im Osten teils heiter

Das Wetter: In der Westhälfte bewölkt und gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen. In der Osthälfte heiter bis wolkig, in Hochlagen sonnig. Temperaturen 0 bis 9 Grad. Morgen überwiegend bewölkt, in der Osthälfte länger anhaltender Regen, in Hochlagen Schnee. Im Westen nachlassende Niederschläge. Temperaturen 1 bis 9 Grad.