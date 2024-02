Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts wechselnd bewölkt, teils auch klar. Vor allem im Westen und Südwesten Schauer, im Südosten Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Westhälfte wechselnd bewölkt mit Regen- oder Graupelschauern. In der Osthälfte gebietsweise aufgelockert bewölkt oder sonnig. Temperaturen 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordwesten stark bewölkt und gebietsweise Regen. Sonst wechselnd wolkig, teils auch heiter und nur vereinzelt Schauer. 6 bis 14 Grad.

