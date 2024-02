Wetter

Im Westen Regen, im Osten teils sonnig, 7 bis 13 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte wechselnd bewölkt mit Regen- oder Graupelschauern. Im Osten und Südosten teils ganztägig trocken und gebietsweise auch längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte von 7 Grad an der Nordsee bis 13 Grad in der Lausitz. Morgen in der Nordwesthälfte oft stark bewölkt und gebietsweise Regen oder Schauer. Sonst wechselnd bewölkt, teils auch heiter und nur vereinzelt Schauer. 6 bis 13 Grad.