Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Die Vorhersage:

Im Westen Regen, im Süden teils kräftige Niederschläge. Im Osten aufgelockert bewölkt und meist trocken. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Für die deutsche Nord- und Ostseeküste gab der Deutsche Wetterdienst eine Sturm- und Unwetterwarnung heraus. Morgen im Nordwesten und Westen Schauer. Sonst verbreitet aufgelockert bewölkt und trocken. Temperaturen 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Westhälfte dichte Wolken mit Schauern. In der Osthälfte Wolkenauflockerungen. 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.