Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag an den Alpen noch etwas Regen, in höheren Lagen als Schnee. Im Norden einzelne kurze Schauer. Sonst häufig trocken und vor allem südlich des Mains längere sonnige Abschnitte. 4 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.