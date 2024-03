Wetter

Im Westen Regen, sonst Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht im Westen abklingender Regen. An den Alpen geringer Regen, ab etwa 1200 m Schnee. Sonst meist trocken und aufgelockert bewölkt, im Nordosten örtlich Nebel. Temperaturen von 7 bis 0 Grad. Am Tag im Westen und Südwesten sowie an den Alpen stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Norden und Osten zeitweise Wolkenlücken. Temperaturen 8 bis 14 Grad.