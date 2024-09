Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Westen Schauer und teils starke Gewitter, lokal Unwetter. Im Osten sowie in Südostbayern heiter. Höchstwerte im Westen 20 bis 26, im Osten 27 bis 34 Grad. Morgen heiter oder sonnig. Im Südwesten wechselnd bis stark bewölkt, später Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Temperaturen 21 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte sonnig, in der Südhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. 23 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.