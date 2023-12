Winterwald (picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die Vorhersage:

In der Westhälfte zeitweise sonnig, am Abend Wolkenverdichtung und am Niederrhein einsetzender Schneefall. In der Osthälfte örtliche Schneeschauer. Höchstwerte minus 4 bis plus 4 Grad. Morgen im Norden nachlassende Schneefälle, im Tagesverlauf von Westen neue Niederschläge, anfangs oft als Schnee, später zunehmend als Regen. Im Osten und Südosten zeitweise Aufheiterungen und trocken. Temperaturen im Westen und Südwesten 1 bis 5, sonst minus 5 bis 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet Schnee und Regen. Im Südosten Wolkenlücken und trocken. Minus 3 bis plus 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.