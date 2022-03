Wetter Im Westen Sonne, sonst wechselnd oder stark bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hochdruckgebiet über der Nordsee und Südskandinavien bestimmt das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. In der Mitte und im Osten sorgt ein Tief in höheren Luftschichten vorübergehend für unbeständiges Wetter.

19.03.2022