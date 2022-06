Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Westen weitgehend gering bewölkt, sonst Schauer oder gewittriger Starkregen. Örtlich Unwetter möglich. Tiefstwerte 18 bis 8 Grad. Am Tag in der Westhälfte meist sonnig, in der Osthälfte überwiegend stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Temperaturen 23 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag teils bewölkt, aber trocken. Ganz in Nordosten sowie im äußersten Westen und Südwesten und am Alpenrand Schauer. 27 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.