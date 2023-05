Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die Vorhersage:

An der Ostsee, später auch im Westen und Südwesten längere sonnige Abschnitte. Im Süden und Südosten einzelne Schauer und Gewitter. Sonst nur noch gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte im Norden und Nordwesten 11 bis 14, in der Mitte und im Süden 14 bis 18 Grad. Morgen meist heiter, im Nordwesten teils stark bewölkt. Temperaturen in der Nordosthälfte 11 bis 15 Grad und in der Südwesthälfte 14 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden wechselnd bewölkt, sonst häufig heiter. 12 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.