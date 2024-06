Wetter

Im Westen teils sonnig, sonst Gewitter und extreme Unwetter möglich

Das Wetter: In der Südosthälfte zunächst noch wolkig bis stark bewölkt; vereinzelt Schauer oder Gewitter mit lokaler Starkregengefahr. In der Nordwesthälfte klar oder gering bewölkt und trocken. Im Tagesverlauf von Süd nach Nord auflebende Gewitter mit Starkregen; regional extreme Unwetter. Im Westen und zunächst auch im äußersten Nordosten geringere Gewitterneigung, teils sonnig. Höchsttemperaturen 24 bis 32 Grad. Morgen im Osten und Süden teils kräftige Gewitter, vereinzelt Unwetter. Im Westen und Norden sowie in der Mitte meist trocken und sonnig. 20 bis 31 Grad.