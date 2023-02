Wetter

Im Westen trocken, sonst verbreitet Regen

Das Wetter: Bewölkt, gebietsweise Regen. Im Norden teils kräftige Schauer. Im Westen weitgehend trocken. Für Lagen über 1000 Meter gibt es in Sachsen und Sachsen-Anhalt eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Temperaturen 8 bis 14 Grad. Am Samstag zeitweise Regen, im Norden auch kräftig und länger anhaltend. In der Nordosthälfte 7 bis 11, sonst 10 bis 16 Grad.

