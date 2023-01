Wetter

Im Westen und in der Mitte Niederschläge, im Osten teils länger sonnig

Das Wetter: Im Westen und in der Mitte wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeschauern, in tiefen Lagen teils Regen- oder Schneeregen. Im Osten aufgelockert bewölkt, teils auch länger sonnig. Temperaturen 0 bis 6 Grad. Morgen verbreitet Regen, Schneeregen oder Schnee, im Osten zeitweise sonnig. Höchstwerte minus 2 bis plus 5 Grad.

19.01.2023