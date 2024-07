Wetter

Im Westen und in der Mitte Schauer, sonst heiter

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in die Südosthälfte ziehender schauerartiger Regen sowie einzelne Gewitter. Sonst nachlassende Niederschläge und gebietsweise Auflockerungen. Tiefstwerte 16 bis 10 Grad. Morgen im Osten und Südosten Schauer. Sonst neben einigen Quellwolken längere sonnige Abschnitte. 20 bis 27 Grad.

23.07.2024