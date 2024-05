Morgenstimmung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

Die Vorhersage:

Im Westen und in der Mitte Schauer oder Gewitter, ebenso an der Nordsee. Am Alpenrand längerer Regen. Sonst weitgehend trocken, im Nordosten auch länger sonnig. Höchstwerte von 11 Grad auf Rügen bis 20 Grad am Rhein. Morgen im Norden und Nordosten heiter. Im Rest des Landes wechselnd, im Südosten auch stärker bewölkt. Dort sowie an den Alpen länger anhaltender Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag verbreitet sonnig, im Nordwesten und südlich der Donau wechselnd bewölkt. 17 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.