Wetter

Im Westen und Norden Regen, sonst neblig-trüb - 13 bis 19 Grad

Das Wetter: Von Nordrhein-Westfalen bis nach Schleswig-Holstein etwas Regen, nachmittags in den Nordosten vorankommend. Im Rest des Landes oft neblig-trüb; im höheren Bergland teils sonnig. Höchsttemperaturem 13 bis 19 Grad. Morgen im Norden bedeckt, örtlich Regen. Von der Mitte bis in den Süden erneut nur zähe Nebel-Auflösung. In höheren Lagen meist sonnig. 10 bis 19 Grad.