Wetter

Im Westen und Norden später Regen, sonst trocken, 15 bis 20 Grad

Das Wetter: Im Osten und Süden Wechsel aus Wolken und Sonne und weitgehend trocken. Im Westen und Norden mehr Wolken und ab dem Nachmittag von Benelux her übergreifender Regen. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. Morgen überwiegend bedeckt und zunächst länger anhaltende Regenfälle. Später bei auflockernder Bewölkung von Westen her Übergang in Schauer, vereinzelt kurze Gewitter. 14 bis 20 Grad.