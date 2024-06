Wetter

Im Westen und Nordosten sonnig, sonst Gewitter und Unwetter

Das Wetter: In einem breiten Streifen von Nordbayern bis in den Norden wechselnd bewölkt und teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, lokal extreme Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern für Bereiche in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Sachsen, Bayern. Sonst etwas mehr Sonne, aber ebenfalls einzelne starke Gewitter, nur im Westen sowie zunächst auch im äußersten Nordosten geringere Gewitterneigung. Höchstwerte 24 bis 32 Grad. Morgen im Osten und Süden teils kräftige Gewitter, vereinzelt Unwetter. Sonst meist sonnig. 19 bis 31 Grad.