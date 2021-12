Es kann ungemütlich werden: In Teilen des Landes ist Schneeregen angekündigt (Archivbild). (Armin Weigel/dpa/picture alliance)

Morgen im Süden und in der Mitte leichte Niederschläge möglich, in tiefen Lagen Regen oder Schneeregen, oberhalb von 300 bis 400 Meter Schnee. In der Nordhälfte unterschiedlich bewölkt und meist trocken. 0 bis 6 Grad

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Südosten Auflockerungen, sonst von Westen weitere Bewölkungszunahme und ostwärts ausbreitende Niederschläge. Nach Osten und Süden hin im Bergland zunächst teils Schnee, vorübergehend gefrierender Regen möglich. 0 bis +8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.