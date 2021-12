Wetter Im Westen und Süden Regen und Schnee, im Norden und Osten trocken, 0 bis 6 Grad

Das Wetter: In der Südhälfte stark bewölkt, im Osten und Nordosten Schneefall. In tiefen Lagen Regen oder Schneeregen. Sonst trocken und teils aufgelockert bewölkt. 0 bis 6 Grad. Morgen im Süden und in der Mitte regnerisch, oberhalb von 300 bis 400 Meter Schnee. In der Nordhälfte unterschiedlich bewölkt, aber meist trocken. Kaum Temperaturänderung.

10.12.2021