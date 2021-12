Morgen im Norden und Nordosten etwas Regen oder Schnee. In der Mitte und im Süden in den Niederungen mitunter zäher Nebel, sonst lockere Wolken und viel Sonne. Minus 2 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Westen starke Bewölkung und gebietsweise Niederschlag, im Nordosten als Schnee. Glatteisgefahr. An den Alpen auch sonnig und überwiegend trocken. 0 bis zu 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.