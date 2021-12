Wetter Im Westen und Süden sonnig, sonst örtlich Schneegriesel oder Regen

Das Wetter: Im Süden und Westen nach Nebelauflösung sonnig und trocken. Vom Nordwesten und Norden bis in den Osten gebietsweise dichte Bewölkung. 0 bis 4 Grad, regional leichter Dauerfrost. Morgen im Norden und Nordosten etwas Regen oder Schnee. In der Mitte und im Süden in den Niederungen mitunter zäher Nebel, sonst Auflockerungen und sonnig. Minus 2 bis plus 4 Grad.

21.12.2021