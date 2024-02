Wetter

Im Westen und Süden trocken, im Osten und Norden Regen

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südwesten trocken. In den anderen Landesteilen Regen. Tiefstwerte 10 bis 1 Grad. Am Tag im Westen und Süden überwiegend trocken, vor allem im Süden zunehmend sonnig. Im Norden und Osten Regen, im Tagesverlauf nachlassend. Höchsttemperaturen 10 bis 14, am Alpenrand bis 17 Grad. Im Nordosten 5 bis 10 Grad. Am Dienstag südlich der Donau sonnig und trocken. Sonst stark bewölkt, in der Mitte und im Norden gebietsweise Regen oder Nieselregen. 8 bis 15 Grad.