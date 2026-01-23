Wetter
Im Westen und Südwesten bewölkt, ansonsten auch länger sonnig

Das Wetter: Im Westen und Südwesten bewölkt, im Nordwesten Regen möglich. Sonst teils wolkig, teils auch länger sonnig. Höchstwerte minus 6 bis plus 8 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen im Norden und Osten meist hochnebelartig bedeckt, teils freundlich, südlich der Donau sonnig. Im Westen und in der Mitte etwas Regen oder Schnee. Minus 4 bis plus 8 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag nur im Westen regionale Auflockerungen. An der Ostsee und abends im Südosten vereinzelt Schnee. Minus 3 bis 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.