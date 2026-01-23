Morgen im Norden und Osten meist hochnebelartig bedeckt, teils freundlich, südlich der Donau sonnig. Im Westen und in der Mitte etwas Regen oder Schnee. Minus 4 bis plus 8 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag nur im Westen regionale Auflockerungen. An der Ostsee und abends im Südosten vereinzelt Schnee. Minus 3 bis 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.