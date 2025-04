Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordosthälfte bewölkt, in der Südwesthälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag vom Westen bis in den Südwesten sowie an der Ostsee länger sonnig. Sonst neben dichten Wolkenfeldern nur zeitweise sonnig. Temperaturen 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Tagesverlauf zunehmende Wolkenauflockerungen, im Südwesten Sonne. 10 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.