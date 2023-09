Ein Wetterfrosch. (picture alliance / dpa / Horst Ossinger)

Morgen verbreitet Regen. In der Nordosthälfte später auch Aufheiterungen. 15 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag vielfach stark bewölkt, gebietsweise Regen, an der Nordsee vereinzelt Gewitter. Von der Mitte in den Osten teilweise auch sonnig. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.