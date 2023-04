Wetter

Im Westen wechselhaft, im Osten regnerisch, 5 bis 16 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte teils sonnig, teils wolkig, nachmittags vereinzelte Schauer oder kurze Gewitter. Im Osten und Südosten dichte Wolken und zeitweise Regen, in Hochlagen Schneefall. 5 bis 16 Grad. Morgen gebietsweise Regenfälle, in den Hochlagen wieder Schnee. An der Küste und am Niederrhein trocken, später auch im Osten. 8 bis 14 Grad.

14.04.2023