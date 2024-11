Wetter

Im Westen wenig Wolken und Frost, sonst eher regnerisch, 5 bis 0 Grad

Das Wetter: Nachts sich in den Südosten verlagernde Regen-, im höheren Bergland Schneefälle. Im Westen teils gering bewölkt, später Nebel. Temperaturrückgang auf +5 bis -4 Grad, mit den tiefsten Werten in der Westhälfte. Am Tage zunächst vielfach stark bewölkt oder bedeckt, teils auch neblig trüb, aber meist trocken. Nachmittags von Westen und Südwesten her gebietsweise sonnige Auflockerungen. 3 bis 8 Grad.