Die Vorhersage:
Im äußersten Norden vereinzelt Schneegriesel oder Sprühregen. Im Westen und Südwesten Durchzug von Wolkenfeldern, an der Donau örtlich beständiger Hochnebel. Sonst sonnig. Höchstwerte minus 5 bis plus 8 Grad. Morgen im Westen und Südwesten bewölkt, etwas Regen möglich. Im Rest des Landes teils bewölkt, teils sonnig. Temperaturen minus 6 bis plus 8 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden und Osten meist hochnebelartig bedeckt, im Westen etwas Regen oder Schnee, im Süden örtlich sonnig. Minus 4 bis plus 8 Grad.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.