Wetter
Im Westen Wolken, im Süden Hochnebel, sonst sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Mit einer östlichen Strömung gelangt kalte und trockene Luft nach Deutschland. Im Westen bringt ein schwacher Tiefausläufer milde Luft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im äußersten Norden vereinzelt Schneegriesel oder Sprühregen. Im Westen und Südwesten Durchzug von Wolkenfeldern, im Süden örtlich beständiger Hochnebel. Sonst sonnig. Höchstwerte minus 6 bis plus 8 Grad. Morgen im Westen bewölkt, etwas Regen möglich. Im Rest des Landes teils bewölkt, teils sonnig. Temperaturen minus 6 bis plus 8 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden und Osten meist hochnebelartig bedeckt, im Westen etwas Regen oder Schnee, im Süden im Tagesverlauf zunehmend sonnig. Minus 6 bis plus 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.