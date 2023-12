Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts nachlassende Schneefälle, nur noch von der Ostsee bis nach Niedersachsen gebietsweise Schneeschauer. In Schleswig-Holstein und im Südwesten teils größere Auflockerungen. Tiefstwerte minus 2 bis minus 10 Grad. Am Tag in der Westhälfte zeitweise sonnig, am Abend Wolkenverdichtung und am Niederrhein einsetzender Schneefall. In der Osthälfte örtlich Schneeschauer. Temperaturen minus 4 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden abklingende Schneefälle. Im Westen neue Niederschläge, zunächst oft als Schnee, später zunehmend in Regen übergehend. Im Osten und Südosten zeitweise Aufheiterungen. Minus 5 bis plus 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.