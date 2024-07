Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Nordwesten stärker bewölkt mit Schauern. Im Tagesverlauf von Westen und Südwesten her weitere Schauer und Gewitter, vereinzelt unwetterartig mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Im Osten länger heiter. Höchstwerte von 21 Grad an der Nordsee bis 31 Grad in der Lausitz und in Südostbayern. Morgen im Nordwesten und Südosten Regen, im Rest des Landes teils sonnig. Temperaturen 17 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist heiter bis wolkig und trocken. Nur im Nordwesten, an den Küsten sowie im Alpenraum etwas Regen. 20 bis 27 Grad.

