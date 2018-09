In der Affäre um sexuelle Belästigungen von Frauen an der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen verliert der Direktor der Einrichtung, Knabe, sein Amt.

Die Berliner Senatskulturverwaltung teilte mit, Knabe werde ordentlich gekündigt, er werde aber vorläufig von der Arbeit freigestellt. Man habe kein Vertrauen darin, dass Knabe den dringend notwendigen Kulturwandel in der Stiftung einleiten werde, geschweige denn einen solchen glaubhaft vertreten könne. Der stellvertretende Leiter der Gedenkstätte, Frauendorfer, war bereits von Knabe beurlaubt worden.



In einem Brief an Kulturstaatsministerin Grütters und Berlins Kultursenator Lederer hatten Mitarbeiterinnen, Volontärinnen und Praktikantinnen der Führung der Gedenkstätte sexistisches Verhalten vorgeworfen.