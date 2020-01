Der Islam-Verband Ditib - die bundesweit größte Islam-Organisation - eröffnet heute offiziell sein neues Ausbildungszentrum in Dahlem in der Eifel. Das Innenministerium spricht von einem wichtigen Schritt, denn bisher kommen Imame in deutschen Moschee-Gemeinden vor allem aus dem Ausland. Weshalb ist das so? Wir erklären die Hintergründe.

Wie viele Imame gibt es in Deutschland?

Das ist schwer zu sagen, da eine Berufsgruppe Imam nach Angaben der deutschen Islam-Konferenz derzeit nicht existiert; als Folge wird auch die Zahl der Imame nicht offiziell erfasst. Ausgehend von der Zahl der Moscheevereine geht die Islamkonferenz aber davon aus, dass die Zahl der Imame in Deutschland bei etwa 2.000 liegt. Die Ditib-Imame machen davon etwa die Hälfte aus.

Was ist die Besonderheit an Ditib-Imamen?

Alle Ditib-Imame, die zurzeit in Deutschland tätig sind, kommen aus der Türkei und werden laut der Deutschen Presse-Agentur von der türkischen Religionsbehörde Diyanet bezahlt. Kritiker bemängeln vor allem eine zu große Nähe des Ditib-Verbandes zum türkischen Staat und fordern eine größere Unabhängigkeit zur Religionsbehörde.

Wie läuft die Ausbildung der Ditib in im neuen Zentrum in der Eifel?

Das Programm beginnt mit 70 Bachelor-Absolventen, die in Deutschland ihr Abitur gemacht und dann in der Türkei Islamische Theologie studiert haben. Die Ausbildung zu Religionsbeauftragten in der Eifel soll rund zwei Jahre dauern.

Welche Ausbildungsmöglichkeiten für Imame gibt es in Deutschland?

Islamische Theologen werden bereits an deutschen Universitäten ausgebildet. Eine praktische Ausbildung der Geistlichen in Gemeinden fehlt jedoch bislang. Um das zu ändern, haben die Universität Osnabrück, Vertreter anderer Islamverbände als Ditib und einige Einzelpersonen im vergangenen Jahr einen Trägerverein gegründet, der ein Kolleg für die Ausbildung muslimischer Geistlicher organisieren soll. Die Bundesregierung steht diesem Vorhaben wohlwollend gegenüber und will den Trägerverein auch finanziell unterstützen. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" schreibt, dafür sei eine Summe von rund 400.000 Euro im Gespräch.

Welche Reaktionen gibt es auf die neue Imam-Ausbildung in Deutschland?

Das Bundesinnenministerium äußerte sich positiv. Staatssekretär Kerber sagte dem Evangelischen Pressedienst, damit würden Voraussetzungen geschaffen, damit vermehrt Personal aus Deutschland in Ditib-Gemeinden eingestellt werden könne. Darüber hinaus betont Kerber, die Ausbildung und der Einsatz von Imamen seien aus verfassungsrechtlichen Gründen eine Angelegenheit der religiösen Gemeinschaften.