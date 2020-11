Der Islam-Experte Mansour sieht das bisherige Konzept der Imamausbildung in Deutschland als mangelhaft an.

Die Idee sei zwar gut, doch an der Umsetzung hapere es, sagte Mansour dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Um den Widerspruch zwischen islamischen und demokratischen Werten aufzulösen, müsse die theologische Grundlage deutlich werden, sonst bleibe es bei Symbolpolitik.



Die Imamausbildung stand gestern im Mittelpunkt der Islamkonferenz unter Leitung von Bundesinnenminister Seehofer. Mansour kritisierte die Themensetzung als nicht aktuell genug. Es sei unpassend gewesen, die Bereiche Radikalisierung und Meinungsfreiheit nicht in den Mittelpunkt zu stellen.



Seehofer hatte die Muslime in Deutschland zur Zusammenarbeit im Kampf gegen islamistischen Terrorismus aufgerufen. Zudem forderte er die Zahl der aus der Türkei nach Deutschland entsandten Imame zu begrenzen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.