Der deutsche Staat will künftig zusammen mit islamischen Verbänden Imame in Deutschland ausbilden.

Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" schreibt, startet dazu heute ein bundesweites Pilotprojekt an der Universität Osnabrück. In einem Trägerverein sollen Islamverbände und Einzelpersonen Mitglied werden, etwa der Zentralrat der Muslime in Deutschland. Dessen Vorsitzender Mazyek sagte dem Blatt, es sei immer ein großes Anliegen gewesen, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden können. Die Grünen-Politikerin Polat sagte, dadurch würden die Geistlichen finanziell und strukturell unabhängig von anderen Staaten wie der Türkei. Laut Zeitung will der Bund für das sogenannte "Islamkolleg" im kommenden Jahr 400.000 Euro bereitstellen.