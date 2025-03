Türkisches Innenministerium

Polizei in Istanbul (AFP / OZAN KOSE)

Innenminister Yerlikaya betonte, die Behörden hätten auf der Plattform X mehr als 260 Konten mit Beiträgen identifiziert, die zu Straftaten und Hass aufstachelten.

Imamoglu war gestern festgenommen worden. Er sollte bald als Präsidentschaftskandidat der Partei CHP nominiert werden und lag in Meinungsumfragen vor Präsident Erdogan. Imamoglu wird unter anderem Korruption und Unterstützung einer Terrorgruppe zur Last gelegt. Heute wurde ein Bauunternehmen beschlagnahmt, an dem er beteiligt ist.

In zahlreichen türkischen Städten protestierten gestern Abend tausende Menschen gegen die Festnahme.

