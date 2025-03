Vier Tage nach Festnahme

Seit Tagen in Haft: Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu (dpa / Oliver Berg)

Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Imamoglu wurde demnach von der Anti-Terror-Polizei verhört. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP wurde er inzwischen zum Istanbuler Justizpalast gebracht, wo er am Abend einem Staatsanwalt vorgeführt werden soll.

Hunderte Demonstranten festgenommen

Imamoglu ist der aussichtsreichste Konkurrent von Präsident Erdogan. Er war am Mittwoch wegen angeblicher Korruption und Terrorismus festgenommen worden.

Seither gehen in der Türkei Tausende trotz Verbots auf die Straße, um gegen die Festnahme des Oppositionspolitikers zu demonstrieren. Mehr als 340 Menschen wurden bereits festgenommen. In Istanbul hatten am Freitag etwa 10.000 Protestierende versucht, auf den zentralen Taksim-Platz zu gelangen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein.

CHP will Imamoglu morgen zum Präsidentschaftskandidaten wählen

Seine Partei CHP will Imamoglu morgen dennoch zum Präsidentschaftskandidaten küren. Etwa 1,7 Millionen Parteimitglieder sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dazu soll es landesweit symbolische Solidaritäts-Wahlurnen für Nicht-Mitglieder geben. Offizieller Kandidat wäre Imamoglu allerdings erst dann, wenn die regierungsfreundliche Wahlbehörde seine Kandidatur bestätigt.

Dazu müssten allerdings die aktuellen Ermittlungen eingestellt werden. Zudem wurde Imamoglu diese Woche der Universitätsabschluss aberkannt. Dieser ist

aber Bedingung für eine Kandidatur.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.