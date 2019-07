Mehrere französische Politiker wollen die Tour de France zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklären.

Die Tour de France sei ein globaler Mythos, schrieb der Parlamentsabgeordnete Philippe Folliot von der Partei "Alliance Centriste" in einem Gastbeitrag für das Magazin "Le Journal du Dimanche". Das Radrennen sei einzigartig und bringe Menschen auf der ganzen Welt zusammen. Die Tour de France interessiere Liebhaber des Sports, der Geografie, Architektur und Geschichte. Von daher müsse man den Wettkampf schützen und in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufnehmen, erklärte Folliot.



Wie "Le Journal du Dimanche" berichtete, schlossen sich bereits mehr als 50 Parlamentarier aus dem gesamten Parteienspektrum Folliots Forderung an.