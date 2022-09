Statistisches Bundesamt

Platz für Autos, kein Ort der Begegnung: Straße in Berlin (imago / Steinach)

Bei der Ausstattung der privaten Haushalte sei der Trend in den vergangenen zehn Jahren zum Zweit- oder Drittwagen gegangen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Im Jahr 2021 kamen auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 580 Autos. 2011 waren es noch 63 weniger. Die Einnahmen aus der Kfz-Steuer stiegen im Zehnjahresvergleich um 13 Prozent.

Am höchsten war die Autodichte laut dem Statistischen Bundesamt in den westlichen Flächenländern, allen voran im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Bayern. In den ostdeutschen Bundesländern lag sie deutlich unter dem bundesweiten Schnitt und hat dort seit 2011 auch weniger stark zugenommen. Im europäischen Vergleich ist Deutschland kein Sonderfall. Im Zehnjahresvergleich stieg die Pkw-Dichte in allen EU-Mitgliedstaaten.

