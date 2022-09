Auch Michael Roth (SPD) hat sich für die Lieferung von Panzern an die Ukraine ausgesprochen (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Nur Deutschland und die USA könnten die von der Ukraine erwarteten Panzer liefern, sagte Roth im Deutschlandfunk (Das gesamte Interview können Sie hier nachlesen.). Er unterstrich, es gehe zudem nicht nur um die Unterstützung der Ukraine. Vielmehr gehe es um demokratische Freiheitswerte, die dort verteidigt würden.

Auch Vertreter der Grünen und der FDP plädieren für Panzer-Lieferungen

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Hofreiter, plädierte für eine zügige Lieferung von deutschen Leopard-Kampfpanzern. Dies solle so schnell wie möglich geschehen, um zu verhindern, dass ukrainische Soldaten ums Leben kämen, sagte der Grünen-Politiker der Mediengruppe Bayern. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, mahnte erneut die umgehende Lieferung von Leopard-Kampfpanzern sowie von Marder-Schützenpanzern an. Es sei von hoher Relevanz, die Erfolge des ukrainischen Militärs bei der Rückgewinnung der eigenen Gebiete durch die Lieferung solcher Panzer zu untermauern, betonte die FDP-Politikerin. Grünen-Chef Nouripour drängte auf eine schnelle Lösung. Man müsse jetzt angesichts der Geländegewinne schauen, was die Ukraine benötige. Dies müsse noch vor dem Winter geschehen, damit die Ukrainer so viel wie möglich ihres eigenen Landes befreien könnten, sagte Nouripour im ARD-Fernsehen. Gleichzeitig müsse Deutschland mit Rüstungsexporten aber generell restriktiv umgehen.

Bundesregierung schließt deutschen Alleingang aus

Bundeskanzler Scholz hatte gestern erklärt, man stimme sich bei Waffenlieferungen eng mit den Verbündeten ab. Deutschland setze auf Artillerie und Flugabwehr. Scholz nannte unter anderem den Flugabwehrpanzer Gepard, die Panzerhaubitze 2000, Mehrfachraketenwerfer und das Flugabwehrsystem Iris-T. Eine einseitige Lieferung von deutschen Kampfpanzern an die ukrainischen Streitkräfte schloss Scholz aus. Auch Bundesverteidigungsministerin Lambrecht lehnte einseitige Panzerlieferungen ab. Noch habe kein Land Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert, sagte die SPD-Politikerin in einer Grundsatzrede zur Nationalen Sicherheitsstrategie.

Union: Mehr Waffen liefern

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hahn, betonte gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die aktuelle Entwicklung in der Ukraine zeige, dass mit den nötigen Mitteln Putins Invasionsdrang erfolgreich zurückgedrängt werden könne. Die Bundesregierung müsse nun endlich ihre Zurückhaltung aufgeben und mehr Waffen liefern, so der CSU-Politiker.

Russland warnt

Der russische Botschafter in Berlin, Netschajew, dagegen warnte, die Lieferung tödlicher Waffen, die nicht nur gegen russische Soldaten, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung im Donbass im Einsatz seien, stelle eine rote Linie dar, die die deutsche Regierung nicht hätte überschreiten dürfen. Netschajew verwies dabei auf die moralische und historische Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen des Nazismus im Zweiten Weltkrieg.

Am Samstag hatte der ukrainische Außenminister Kuleba bei einem Treffen mit Bundesaußenministerin Baerbock bekräftigt, sein Land brauche dringend Leopard-2-Panzer. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern seine Forderung nach einer schnelleren Lieferung von Waffen der westlichen Verbündeten erneuert. Angesichts russischer Angriffe auf die Stromversorgung würden vor allem Luftabwehrraketen benötigt.

